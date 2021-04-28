خاص.. المركزي: الكبير رحب باجتماع مجلس الإدارة في غير الموعد المحدد..وهناك استياء وعراقيل بتصرفات الحبري..تعرف على التفاصيل

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: بناءً على الدعوة الموجهة من نائب المحافظ علي الحبري وبعض أعضاء مجلس الادارة لعقد اجتماع لمجلس الإدارة فقد رحب السيد المحافظ بالدعوة في غير الموعد المحدد يوم 29 ابريل .

وبحسب المسؤول طالب الكبير بعرض الموضوعات المقترحة بجدول الأعمال على اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من قبل مجلس الإدارة لتقديم تصور لمعالجة موضوع المقاصة وتقييم نتائج سعر الصرف وتقديم مقترحها بالخصوص ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في وقت قريب .

كما أفاد المصدر بوجود استياء وعراقيل قد تحول دون اتخاذ قرارات في ظل استمرار نائب المحافظ ممارسة مهامه كمحافظ واصدار قرارات موجهة إلى المصارف التجارية بهذه الصفة وهو أمر متناقض وغير قانوني ومعرقل لعمل مجلس الإدارة .

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