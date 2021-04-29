خاص: مصدر بلجنة دراسة خيارات سعر الصرف ينفي تقديم أي مقترح إلى مجلس إدارة المركزي لتخفيض السعر إلى 4.25 ..ويوضح

نفى أحد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لدراسة خيارات سعر الصرف في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تقديم أي مقترح إلى مجلس الإدارة من قبل اللجنة بشأن تخفيض سعر الصرف إلى 4.25 دينار للدولار أو أية موضوعات أخرى.

وكشف بأن هناك استياء من قبل أعضاء اللجنة من تصرفات بعض الأعضاء بشكل مستمر والتصريح لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما تتناوله اللجنة من موضوعات هي غاية في الحساسية والسرية، وهذا أربك عمل اللجنة ويعطي إشارات سلبية ويؤثر على استقرار سوق السلع والخدمات وسوق الصرف.

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