الحكم المحلي بمجلس النواب تناقش قضية اللامركزية مع فريق مستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي 

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ناقش رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران مع فريق مستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا قضية اللامركزية وكيفية تعزيز الحكم المحلي في ليبيا.

وبين عمران أهمية العمل بشكل أكثر عمقًا على هذا الملف من خلال مجلس النواب بما يضمن الوصول إلى القاعدة الشعبية في جميع الدوائر وهو ما يعني مشاركة مجتمعية أكبر.

وأضاف رئيس لجنة الحكم المحلي أن العمل النخبوي الأكاديمي وحده غير كافي لمعالجة الإشكاليات، مؤكدًا على أهمية أن يتناسب التصور للحكم المحلي مع الطبيعة الليبية وتنوعها.

وأشار عمران إلى حرص اللجنة على التعاون مع فريق البعثة والاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال من أجل وضع حلول مناسبة تكفل نجاح تطبيق الحكم المحلي.

وشدد رئيس لجنة الحكم المحلي على أهمية النظام اللامركزي والتوزيع العادل للثروات لاستقرار ليبيا ووحدتها.

بدورهم عبر أعضاء فريق المستشارين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون الفني مع لجنة الحكم المحلي من خلال تبادل الخبرات وتجارب الحكم المحلي والتحول للنظام اللامركزي، والتي تم تطبيقها في الدول الأخرى للاستفادة من نتائجها وامكانية تطبيقها على الحالة الليبية.