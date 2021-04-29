اقتصاد

وزارة الاقتصاد تبحث حلحلة المشاكل التي تواجه سيدات الأعمال

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة عدد من سيدات الأعمال في ليبيا، وبمشاركة المستشار القانوني للوزير وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة وضع سيدات الأعمال وبحث المشاكل التي تواجه صاحبات الأعمال في قطاع الاقتصاد.

حيثُ ناقش المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في تنفيذ المشروعات الخاصة بهن وسُبل معالجتها وبحث أوجه الدعم الذي تحتاجه صاحبة الأعمال لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية.

من جهته أكد الوزير أن الوزارة ستباشر في تشكيل مجلس صاحبات الأعمال يتم اختياره عن طريق سيدات الأعمال بتنظيم وإشراف الوزارة بحيث يساهم في وضع آلية عمل واضحة تدعم جهود الحكومة والوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة المنتج المحلي والعمل على إقامة معرض دائم بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق تستهدف منتجات سيدات الأعمال والتسويق لمشاريعهن من خلال توفير فرص مشاركة في معارض دولية محلية وخارجية وحماية المنتج المحلي بتنظيم العملية الاستيرادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من المهم ايقاف التعامل مع بعض البنوك الاجنبية
    بسبب الاختلاس المالي لأموال الزبائن العادينن من عصابة الأخوان #
    حيث تبث ضلوع بعض الموظفات والموظفين في سرقة اموال من حسابات الزبائن ـ وبع التحقيقات اتبتث أنهم يضنون بأن ليس هناك عدالة للقبض على المختلسات والمختلسين .. لشراء الذهب… حوالى ثمانية مليون حساب بنكي تم سرقة أموال منه .. كل حساب تتفاوت السرقات ما بين عشرة دولار إلى خمسين دولار .. وتنقل لحسابات وهمية داخل البنوك .عن طريق بعض الموظفات والموظفين لأغراض خارجة عن القانون.
    .. فعلى الادارات القضائية التحقيق في أي شكاوي تصل من المواطنين على بعض البنوك وتعاملاتهم مشتبه بها …………..

    رد