وزارة الاقتصاد تبحث حلحلة المشاكل التي تواجه سيدات الأعمال

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة عدد من سيدات الأعمال في ليبيا، وبمشاركة المستشار القانوني للوزير وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة وضع سيدات الأعمال وبحث المشاكل التي تواجه صاحبات الأعمال في قطاع الاقتصاد.

حيثُ ناقش المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في تنفيذ المشروعات الخاصة بهن وسُبل معالجتها وبحث أوجه الدعم الذي تحتاجه صاحبة الأعمال لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية.

من جهته أكد الوزير أن الوزارة ستباشر في تشكيل مجلس صاحبات الأعمال يتم اختياره عن طريق سيدات الأعمال بتنظيم وإشراف الوزارة بحيث يساهم في وضع آلية عمل واضحة تدعم جهود الحكومة والوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة المنتج المحلي والعمل على إقامة معرض دائم بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق تستهدف منتجات سيدات الأعمال والتسويق لمشاريعهن من خلال توفير فرص مشاركة في معارض دولية محلية وخارجية وحماية المنتج المحلي بتنظيم العملية الاستيرادية.

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