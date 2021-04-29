اقتصاد

مدبولي: مصر تسعى لزيادة معدل النمو بنسبة 7 في المائة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن بلاده تستهدف نمواً اقتصادياً بين 6 و7 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف مدبولي خلال حديثه أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى خمسة فاصلة خمسة في المائة خلال العامين 2023 – 2024، إذ تسعى مصر لخفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021 – 2022 إلى ستة فاصلة ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل سبعة فاصلة سبعة في المائة خلال ميزانية السنة الحالية 2020 – 2021.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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