اقتصاد

أوبك+ تتمسك في خطط التخفيف التدريجي لإنتاج الخام

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمسكت مجموعة أوبك+ بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو إلى يوليو، وذلك بعد أن رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا.

حيثُ تتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية مليارين وخمسة وتسعين مليونًا للبرميل في يوليو، وكانت قد ألغت المجموعة خططاً لعقد اجتماع وزاري كان من المزمع عقده أمس الأربعاء، وذلك عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي.

وحقق خام برنت 22 سنتا مسجلا سبعة وستين دولارا وتسعة وأربعين سنتاً للبِرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعةً وستين دولاراً وأربعةَ سنتات للبِرميل.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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