خاص: “بالكور” يصرح لصدى حول آلية اختيار مرشحي المناصب السيادية..ويكشف مستجدات الميزانية

قال عضو لجنة فرز ملفات مرشحي المناصب السيادية وعضو بمجلس النواب “عبد المنعم بالكور” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول عدم قبول عدد من مرشحي للمناصب السيادية إن عمل اللجنة مسألة تقديرية ، حسب قرار مجلس النواب .

وأفاد بالقول: إن افترضنا أن من تقدم إلى الوظيفة عددهم 50 شخص ونحن اختارنا 10 فبالتأكيد سيتم اختيار أفضل 10 ، وهي مسألة تقديرية للجنة وفقاً للشروط التي وضعتها والمتمثلة في الخبرة العملية ومؤهلات علمية والمناصب التي تم تقلدها وبالتالي حتى مراعاة الجغرافيا والاختيار من عدة مدن مختلفة وليس مدينة وحدة فقط.

وتابع “بالكور” إن القوائم التي تسربت عبارة عن ورقة “درافيك” لعمل اللجنة ولكن القائمة النهائية هي التي سربت لمجلس الدولة بالأمس .

وكشف عن تواصل عدة مرشحين لم يتم قبولهم وقلنا لهم أنها مسألة تقديرية ووفقاً لمعايير معينة وهذه المعايير قمنا بتطبيقها مع مراعاة حتى شهادة مجلس النواب به ومؤهلاته والشهود له بالكفاءة والبعد الجغرافي وغيره.

وتابع بالقول: موعد اعتماد كافة المناصب السيادية يتوقف على المجلس الأعلى للدولة وعند رده سنصوت فوراً على مخرجاته لأننا أحالنا القوائم لهم لاستبعاد جزء من المرشحين ويبقى على تلاثة أو أربعة وفقاً لإرادتهم .

وحول ميزانية 2021 قال عضو مجلس النواب أنه لا يوجد رد رسمي من قبل الحكومة بالخصوص وأجل تسليم الميزانية ينتهي الأحد ولا نعلم أخذهم بالاعتبار الملاحظات أم لا وحسب ما تداول في الإعلام شُكلت لجنة لهذا الغرض وإذا كان تم تحويل الميزانية غداً أو السبت سيكون هناك جلسة الإثنين ، وإذا لم تحويلها ستبقى إلى ما بعد العيد .

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