مدير عام شركة الكهرباء ينفي لصدى الاقتصادية حدوث انفجار بمحطة الخمس..ويوضح مستجدات هامة حول الصيانة

نفى مدير عام الشركة العامة للكهرباء “إبراهيم الفلاح” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار التداولة حول انفجار إحدى الوحدات بمحطة الخمس ،مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة .

وقال “الفلاح” لصدى: هناك مشاكل فنية في الخطوط خارج محطة الخمس وتبعدها بحوالي 4 كيلو ، والمشاكل الفنية منعت نقل الكهرباء من المحطة إلى مركز الأحمال بطرابلس وزليتن وبعض المناطق ، ويجرى معالجة هذه الإشكالية الأن .

وتابع مدير شركة الكهرباء بالقول: فرق الصيانة موجودة الأن ، ونحاول استعادتها قبل أذان المغرب ، وما حدث خطأ فني ولا نعلم أسبابه ويجرى التقاصي بالكامل عن طريق كافة الأجهزة الأمنية وفنيي الكهرباء.

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