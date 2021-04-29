صدى الاقتصادية ترصد أسعار العملات والخام برنت اليوم الخميس

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الخميس التاسع والعشرون من أبريل، أسعار العملات والخام برنت حيث سجل الدولار مساء اليوم 5.13 بينما كان بالأمس يسجل 5.11 وبلغ اليورو أيضا 6.08 بينما بالأمس كان يسجل 5.12.

وحيث سجلت باقي العملات منها: الذهب عيار 18 213 بينما بالأمس سجل 210 واستقر سعر الفضة بين اليوم والأمس إلى 3.25، وكذلك قد استقر سعر الليرة التركية بين يومين إلى 0.62 وأيضا الجنيه المصري فقد استقر من فترة طويلة إلى 0.32. وسجل الجنيه الاسترليني اليوم 6.99 بينما كان يسجل بالأمس 7.03 حيث سجل حوالات دبي إلى 5.13 بينما بالأمس يسجل 5.12

كما أن الخام برنت اليوم يشهد ارتفاعا ووصل سعره إلى 68.32 بينما كان بالأمس يسجل 66.95.

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