اقتصاد

خاص: ضمنها إرسال مبالغ بالملايين للمركزي وعدة مصارف .. الأمان يكشف لصدى الاقتصادية آليته في توزيع السيولة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مسؤول السيولة بمصرف الأمان “جمعة فحيمة” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: باشرنا في توزيع السيولة على مصرف الجمهورية ، ومصرف الصحاري، ومصرف التجاري الوطني، وغيرها وبدأنا مع مصرفي الصحاري والجمهورية .

وتابع بالقول: منذ 21 يناير وحتى 29 أبريل 2021 منحنا مصرف الجمهورية مليار و 029 ، ومصرف الصحاري ما يقارب 447,143 مليون ، والتجاري الوطني175 مليون ، والتجاري العربي 3 مليون والوحدة 60 مليون والليبي الخارجي 2 مليون ومصرف ليبيا المركزي 386 مليون وسقف السحب مفتوح لدينا وبإمكان الزبون سحب أي قيمة يريدها .

وأفاد بالقول: أن أي مصرف يرغب بالسيولة نقوم بإرسالها عبر سياراتنا وموظفينا.

وكشف عن ارسال شحنة سيولة من الأمان إلى بعض مصارف بالمنطقة الشرقية عدة مبالغ، ومتساهلين مع كافة المصارف .

وقال؛ لا يوجد ازدحام على مصرف الأمان من ناحية السيولة ، ومصرف الأمان من العام الماضي ونحن نتعاون في توزيع السيولة بيننا وبين المصارف الشقيقة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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