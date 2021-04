وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز دور سيدات الأعمال الليبيات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، ضم عدد من سيدات الأعمال في ليبيا، بحضور المستشار القانوني للوزير، وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.

ويأتي الاجتماع للوقوف على وضع سيدات الأعمال وبحث المشاكل التي تواجه صاحبات الأعمال في قطاع الاقتصاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى طرح ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في تنفيذ المشروعات الخاصة بهن وسُبل معالجتها وبحث أوجه الدعم الذي تحتاجه صاحبة الأعمال لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة تضع المرأة في صفوف متقدمة إلى جانب الرجل بحيث تُساهم في تنمية وتطوير كافة القطاعات بالدولة، لافتاً إلى أن القوانين والتشريعات الليبية لا تميز بين رجال وسيدات الأعمال في قطاع الأعمال.

كما أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة ستباشر في تشكيل مجلس صاحبات الأعمال يتم اختياره عن طريق سيدات الأعمال بتنظيم وإشراف الوزارة بحيث يُساهم في وضع آلية عمل واضحة تدعم جهود الحكومة والوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة المنتج المحلي والعمل على إقامة معرض دائم بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق تستهدف منتجات سيدات الأعمال والتسويق لمشاريعهن من خلال توفير فرص مشاركة في معارض دولية محلية وخارجية وحماية المنتج المحلي بتنظيم العملية الاستيرادية وتجنب سياسة الإغراق.

