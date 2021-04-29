صنع الله يجتمع مع المجلس المحلي تاورغاء لمناقشة جملة من المواضيع

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس اجتماعاً، مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبدالرحمن الشكشاك” بحضور كل من المدير المكلف بادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “ابراهيم خليفة” ورئيس لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته عن المدينة عبدالنبي وممثل عن رابطة شباب تاورغاء” ابو عرابة فرج مخزوم” .

تناول الاجتماع مناقشة امكانية تقديم بعض الخدمات وحل المختنقات التي تعاني منها مدينة تاورغاء، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها من حين لآخر.

ومن جهته أوضح صنع الله أنه بالرغم من أن بعض المدن بعيدة عن مناطق عملياتنا إلا أننا وفي اطار المسؤولية الاجتماعية نحاول تقديم يد المساعدة بالقدر المستطاع وكذلك للمساهمة في أحداث التنمية المكانية خاصة في تلك المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات والمساهمة في توفير سبل العيش والراحة للمواطن الكريم.

ومن جهة أخرى أشاد عبدالرحمن الشكشاك بالجهود المبذولة للمؤسسة الوطنية وعلى رأسها رئيس مجلس الادارة في توفير بعض الخدمات وحل المختنقات لبعض المناطق وذلك حسب ما هو متابع في وسائل الإعلام، منوها إلى الدور الكبير الذي قام به مصطفى صنع الله في الفترة السابقة بالحفاظ على وحدة القطاع وتجنيبه الصراعات السياسية .

كما استعرض الشكشاك جملة من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها مدينة تاورغاء متمثلة في توفير بعض الكوابل وأعمدة الكهرباء ونقل مخلفات الحرب وصيانة لبعض المدارس ومؤسسات الدولة وتوفير مستودع غاز الطهي، حيث أن المدينة تعاني من عدم وجود مستودع لتوزيع غاز الطهي.

وكذلك أعطى صنع الله تعليماته لشركة البريقة بوضع حل عاجل، وتم الاتفاق على سرعة افتتاح مستودع للغاز في المدينة، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل بالقدر المستطاع وحسب توفر الميزانيات على تلبية بعض المطالب وحل تلك المختنقات .

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