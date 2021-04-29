الشركة العامة للكهرباء: استمرار سرقة خطوط الشبكة بأكثر من 2500 متر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية مستمرة، حيث قامت اليوم الخميس مجموعة خارجة عن القانون بالإعتداء على خط موسى فرعية كريدان بدائرة توزيع قصر بن غشير وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

كذلك الإعتداء على خط بوشحمة تفريعة الأسواق للمرة الثانية وذلك صباح اليوم، وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة؛ مما تسبب ذلك في إنقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين، كما تم سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 150 متر خاصة بدائرة توزيع النقازة التابعة لإدارة توزيع المرقب.

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