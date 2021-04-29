الوطنية للنفط تجتمع لمناقشة انتهاء مشروع الصيانة الشاملة لوحدة التحلية R. O

عقد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي يوم أمس الأربعاء اجتماعاً بمصنع اسفلت بنغازي، وبحضور مدير إدارة المصنع صلاح خطاب ومراقب التشغيل والصيانة ومنسقي المنسقيات بالمصنع.

نوقش خلال الاجتماع أهمية الإسراع في الإنتهاء من مشروع الصيانة الشاملة لوحدة التحلية R.O لتأمين احتياجات المصنع من المياه الصناعية وبالتالي رفع المرونة التشغيلية لعمليات تشغيل المصنع دون الاعتماد على مصادر خارجية لتوفيرها وبالتالي توفير حاجة السوق المحلي من منتج الاسفلت.

وأشار العوكلي إلى أن توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأهمية إفاء شركة الزاوية بإلتزاماتها في توفير منتج الاسفلت وتوريد الخام المقطوف للحفاظ على قدرتها على تأمين حاجة السوق المحلي في ظل الترتيبات التي تمت بين المؤسسة والجهات المعنية في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أوضح رئيس لجنة إدارة الشركة بأن إدارة الشركة تتابع عن كثب سير العمل وتحرص على تذليل كافة الصعاب لتنفيذ أعمال الصيانة التصحيحية المطلوبة في أسرع وقت ممكن لوحدة التحلية R.O وايجاد الحلول الجذرية لذلك من خلال القطاع المختص حتى تستطيع توفير المياه الصناعية بالاعتماد على هذه الوحدة؛ أكد رئيس لجنة إدارة بالشركة إلى أنه قد تم إحالة مجال العمل الخاص مشروع الصيانة الوقائية للخزانات إلى لجنة العطاءات وأن خزانات مصنع اسفلت بنغازي ضمن مجال العمل المذكور وستكون أولوية صيانة بعض الخزانات بالمصنع بعد إتمام إجراءات الترسية لهذا المشروع .

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية على إنتهاء الفريق من تجهيز مجال العمل المشار إليه وسيتم الأسبوع القادم إحالته للإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط لمراجعته واستكمال الاجراءات المطلوبة لإعتماد ميزانية المشروع.

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