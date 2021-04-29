الوطنية للنفط تبحث تطوير التعاون بين المؤسسة والمملكة البريطانية

التقى رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كيت انجلش والوفد المرافق لها.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبان في مجال النفط والغاز و الطاقات المتجددة و حماية البيئة، حيث أكد “صنع الله” أنه لدى المؤسسة لرغبة في الاستفادة من خبرات المملكة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز.

وبحث الجانبان إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا، حيث أعربت نائب السفير البريطاني “كيت انجلش” بهذا الخصوص عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى الإنتاج وبناء القدرات.

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