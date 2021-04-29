وزارة الاقتصاد والتجارة تعقد اجتماعاً لمساهمة في رفع مستوى أداء مكاتب الإعلام

عقد مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة “عماد عاشور” اليوم الخميس اجتماعاً، مع مسؤولي مكاتب الإعلام بالجهات التابعة للوزارة وبحضور مكتب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
تناول الاجتماع مناقشة المقترحات التي تساهم في رفع مستوى أداء مكاتب الإعلام وتحديد المهام والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الوزارة والجهات التابعة لها من خلال المنصة الإعلامية ووضع آلية عملها وفق خطة عمل موحدة لمكتب الإعلام بالوزارة ومكاتب الإعلام بالجهات التابعة .
تطرق الحضور خلال الاجتماع على كيفية توظيف المنصة للتعريف بمهام الوزارة والجهات التابعة لها؛ وكذلك تغطية نشاطاتها بحيث توفر للجمهور والعملاء كافة المعلومات وأخر المستجدات بالمهام والمشروعات التي تنفذها الوزارة، بالإضافة متابعة التطورات المحلية والدولية في قطاعات الإقتصاد والإستثمار بما يساهم في رسم صورة واضحة لدى المتابعين وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول في مشاريع إستثمارية بالدولة.
ومن جهته أكد عماد عاشور أن مكاتب الإعلام تحظى باهتمام مباشر من قبل وزير الاقتصاد والتجارة باعتباره الواجهة التي تعكس الأداء المؤسسة والدور الذي يلعبه في تحفيز الصناعة الوطنية وإستقطاب أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن مكتب الإعلام بالوزارة ومكاتب الاعلام بالجهات التابعة ستباشر في وضع آلية عمل مع وسائل الإعلام كافة لتزويدها بنشاط المؤسسات وكل ما يخص القطاع لضمان إنسياب المعلومة لأكبر عدد من الجمهور.
أضف تعليقـك