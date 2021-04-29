وزارة الاقتصاد والتجارة تعقد اجتماعاً لمساهمة في رفع مستوى أداء مكاتب الإعلام

عقد مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة “عماد عاشور” اليوم الخميس اجتماعاً، مع مسؤولي مكاتب الإعلام بالجهات التابعة للوزارة وبحضور مكتب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

تناول الاجتماع مناقشة المقترحات التي تساهم في رفع مستوى أداء مكاتب الإعلام وتحديد المهام والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الوزارة والجهات التابعة لها من خلال المنصة الإعلامية ووضع آلية عملها وفق خطة عمل موحدة لمكتب الإعلام بالوزارة ومكاتب الإعلام بالجهات التابعة .

تطرق الحضور خلال الاجتماع على كيفية توظيف المنصة للتعريف بمهام الوزارة والجهات التابعة لها؛ وكذلك تغطية نشاطاتها بحيث توفر للجمهور والعملاء كافة المعلومات وأخر المستجدات بالمهام والمشروعات التي تنفذها الوزارة، بالإضافة متابعة التطورات المحلية والدولية في قطاعات الإقتصاد والإستثمار بما يساهم في رسم صورة واضحة لدى المتابعين وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول في مشاريع إستثمارية بالدولة.

ومن جهته أكد عماد عاشور أن مكاتب الإعلام تحظى باهتمام مباشر من قبل وزير الاقتصاد والتجارة باعتباره الواجهة التي تعكس الأداء المؤسسة والدور الذي يلعبه في تحفيز الصناعة الوطنية وإستقطاب أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن مكتب الإعلام بالوزارة ومكاتب الاعلام بالجهات التابعة ستباشر في وضع آلية عمل مع وسائل الإعلام كافة لتزويدها بنشاط المؤسسات وكل ما يخص القطاع لضمان إنسياب المعلومة لأكبر عدد من الجمهور.

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