وزير المالية يناقش سير عمل مشروع إصلاح المالية العامة

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يوم أمس الأربعاء مع رئيس اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة وبحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن المالي .

نوقش خلال الاجتماع سير عمل مشروع إصلاح المالية العامة بالإضافة لدراسة الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع في الفترة الماضية .

كما بحث المجتمعون المذكرة الخاصة بالمواصفات والمعايير بنظام معلومات الإدارة المالية العامة(R F P ) بالاضافة لتصنيف الميزانية العامة والدليل المحاسبي واستعراض كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير تنفيذ مشروع إصلاح المالية العامة وكيفية التغلب عليها .

وفي ختام الاجتماع أكد المجتمعون على المضي قدماً في إصلاح مشروع المالية العامة الذي بدوره سينقلنا من العمل بالنظام التقليدي للعمل بنظام المعلومات المالية الموحد وفق المعايير العالمية للنظام المحاسبة الدولية الخاصة بممارسات عمل القطاع العام .

والجدير بالذكر أن هذا المشروع الذي أطلقته وزارة المالية يهدف للرفع من كفاءة النظام المحاسبي والمالي وفق نظام إدارة المعلومات المالية ( G F M I S ) الذي يسهم في عملية التواصل الالكتروني بين وزارة المالية وباقي الوزارات لأجل تحسين الرقابة على الحسابات المالية .

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