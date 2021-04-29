صنع الله يطالب بسرعة افتتاح مستودع للغاز في تاورغاء

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تعليماته لشركة البريقة بسرعة افتتاح مستودع للغاز في مدينة تاورغاء .

وبحث صنع الله مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك إمكانية تقديم بعض الخدمات وحل المختنقات التي تعاني منها تاورغاء ضمن برامج التنمية المستدامة التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها.

ومن جهته استعرض الشكشاك جملة من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها مدينة تاورغاء متمثلة في توفير بعض الكوابل وأعمدة الكهرباء ونقل مخلفات الحرب وصيانة بعض المدارس ومؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار