خاص: “تاكيتة” ينفي لصدى أخبار اتهامه بالفساد..ويقول: من لديه مستندات ضدي فليقدمها للقضاء

نفى رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس “إبراهيم تاكيتة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة في عدة صفحات حول ابتزازه للمسؤولين واتهامه بالفساد مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة .

وقال “تاكيتة”: ننفي ماورد ، وحسبي الله ونعم الوكيل على ما صُدر في حقي من نشر هذه الإدعاءات .

وتابع بالقول: إذا كان لدي فساد فلا يخفي عن الجهات الرقابية حيث أن كافة الأموال التي يتم تسييلها تتم بموافقة ديوان المحاسبة .

وفي ختام حديثه مع صدى قال “إبراهيم تاكيتة”: سيبقي انتمائنا للوطن وخدمته ، ومن لديه أي مستندات ضدي فليقدمها للقضاء الليبي

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