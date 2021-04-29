الاستثمارات الخارجية تؤكد أن الصيد نافع المتنازل عن الشكوى ضد “بعيو” تمت إقالته منذ سنة .. والآخر يقول: لا جواب لدي

تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً مع مصادر بالشركة الليبية للاستثمارات والذي أكد لنا أن المراسلة المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتنازل الصيد نافع عن الشكوى التي قدمها بحق مدير عام شركة الحمراء عبد الحكيم بعيو من المتوقع أن تكون مزورة وذلك لأن الصيد نافع تم إقالته من منصبه منذ سنة وفي الحالتين ستكون الرسالة مزورة وذلك لأنه لا يمكن التنازل عن أي شكاوي إلا بإذن المدير العام وفي حال تمت بعد اقالته فلا يعتد بها ومزورة .

وكما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع الصيد مانع مدير الشؤون الإدارية للشركة الليببة للاستثمارات الخارجية سابقاً وقال لصدى الاقتصادية أنه لا جواب له حيال هذا الموضوع .

ويقول مسؤول آخر بالاستثمارات لصدى أن الصيد نافع لديه قضية حالياً تمت احالتها من هيئة الرقابة الإدارية إلى الجنايات وذلك لقيامه بتزوير من داخل الشركة .

كما تداولت ورقة بتقديم شكوى ضد حكيم بعيو من قبل الصيد نافع للنائب العام وارتكاب بعيو عدة مخالفات واحداث أضرار جسيمة بالشركة ، والذي تم الإعلان عن تنازله عن الشكاوي وسط شكوك تعرضه للتهديد وفقا لمصادرنا.

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