“صنع الله” يتعهّد بالمُساهمة في تلبية احتياجات تاورغاء

أعطى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، تعليماته لشركة “البريقة” بوضع حلٍّ عاجلٍ؛ لتوفير مستودع لغاز الطهي بمدينة تاورغاء، التي تُعاني من عدم وجود مستودع لتوزيع غاز الطهي.

وجاءت تعليمات “صنع الله”، عقب اجتماع عقده مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك؛ بهدف الاطلاع على مختنقات المدينة، وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها، ضمن برامج التنمية المستدامة، التي تعمل المؤسسة على تنفيذها، من حين إلى آخر.

وشدد “صنع الله” على أن المؤسسة الوطنية للنفط حريصةٌ على تلبية احتياجات العديد من المدن البعيدة عن مناطق عمليات المؤسسة، في إطار المسؤولية الاجتماعية، خاصةً المناطق المتضررة جرّاء الحروب والنزاعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية