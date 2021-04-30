آكي الإيطالية : زيارة مرتقبة لعبد الحميد الدبيبة للعاصمة روما

أعلن وزيرالخارجية الايطالي في تصريح لوكالة آكي الإخبارية “لويجي دي مايو” عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية “عبدالحميد الدبيبة” إلى روما.

وأشار في جلسة إستماع برلمانية إلى أنّه يجري التخطيط لزيارة الدبيبة وسيتم خلالها عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة الفرص في التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أفاد بأنه -برزت فرضية- إنخراط الشركات والمهارات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي، وذلك خلال لقائه الاخير مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأكد “دي مايو” على أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الايطالي في ليبيا سيكون ضرورياً لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد، ومن بينها المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية.

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