ارتفاع متوقع في أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز اليوم الجمعة أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً هذا العام مع تعزيز انتشار لقاحات الوقاية من كوفيد-19 للطلب وإبقاء أوبك+ على كبح الإمدادات، لكن احتدام أزمة الجائحة في الهند ومناطق أخرى يشكل عقبة.

وتوقع المسح الذي شمل 49 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت المتوسط 64.17 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 63.12 دولار للبرميل.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 1.2% إلى 67.55 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 64.57 دولار.

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