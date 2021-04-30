الدبيبة يشدد على أهمية انطلاق المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بتاجوراء

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية « عبد الحميد دبيبة»رفقة عدد من وزراء الحكومة، يوم أمس الخميس، بزيارة تفقدية بالمنطقة الصناعية تاجوراء، شملت كلًا من مركز بحوث الطاقة الشمسية، وشركة الإنماء للصناعات الهندسية، والمعرض الصناعي، بالإضافة إلى جامعة طرابلس القاطع (ج)، ومركز البحوث الصناعية تاجوراء.

تم خلالها زيارة شركة الإنماء للصناعات الهندسية لمتابعة الإنتاج الخاص بالأعمدة والأبراج.

حيث شدد الدبيبة، على ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء في هذا الشأن، وعلى أهمية انطلاق المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بتاجوراء، وعلى ضرورة تطويره، لأجل أن يكون أحد المشاريع الاستثمارية الأساسية في المرحلة القادمة.

وأكد أن إعادة أحياء المعارض وتجديد نشاطاتها أمر غاية في الأهمية، وكلف وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول ذلك؛ وأيضاً على ضرورة دعم مركز البحوث الصناعية تاجوراء للقيام بالأعمال المنوطة به.

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