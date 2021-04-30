صنع الله يبحث تعزيز التعاون النفطي مع بريطانيا

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، مع نائب سفير بريطانيا لدى ليبيا، كيت انجلش، سبل التعاون في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة وحماية البيئة.

ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط، عن صنع الله تأكيده، بأن لدى المؤسسة الوطنية للنفط الرغبة في الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز.

وأضافت، أن صنع الله، المعاهد والجامعات البريطانية هي المكان المناسب للتدريب تاريخيا .

وأكد صنع الله، أن الأوضاع بدأت تتحسن خاصة بعد اعتماد جزء من الأموال التي تحتاجها للمؤسسة وشركاتها، لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها على الصعيدين المحلي والدولي .

وقالت المؤسسة، إن الجانبان بحثا إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا.

وأضافت، أن كيت انجلش أعربت عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة في رفع مستوى الإنتاج وبناء القدرات .