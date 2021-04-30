وزير النفط والغاز :يؤكد على ضرورة تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية

اجتمع وزير النفط والغاز يوم أمس الخميس مع عميد وأعضاء بلدية البريقة، وبحضور عدد من ممثلي إتحاد عمال الشركة النرويجية للأسمدة، وممثلين عن نقابة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

نوقش خلاله المشاكل التي تواجهها منطقة البريقة والمناطق المجاورة من نقص في الخدمات الأساسية، ومشكلة التلوث البيئي و ما يترتب عليها من أضرار متعددة خاصة على صحة المواطنين، مطالبين بدعم الوزارة في ايجاد الحلول المناسبة لتحقيق ذلك.

كما قال الوزير : أن وزارة النفط والغاز تلقي اهتماماً بالغاً بهذا الملف وتقوم مباشرة بالتنسيق مع وزارة البيئة لإيجاد حلول لهذه المشاكل في المدن والقرى المجاورة للمواقع النفطية والمأهولة بالسكان.

وأكد أيضاً على حرص الوزارة على ضرورة تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بما يضمن الاستفادة منها بالشكل المطلوب لرفع المعاناة عن سكان تلك المناطق.

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