تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف على الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن لامست أمس أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، إذ طغت المخاوف من إجراءات الإغلاق في الهند والبرازيل على التوقعات الإيجابية بزيادة الطلب على النفط، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وهبط خام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 68.25 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 64.59 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.7 بالمئة.

وقال محللو شركة “إنرغي أسبكتس” في مذكرة: “لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد-19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه”.

وأشار المحللون إلى أنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام، عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.

وتمر الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة صحية عميقة، مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح بضحايا الفيروس التاجي، إذ تجاوز مجموع عدد الإصابات بكوفيد-19 حاجز الـ 18 مليون إصابة، أمس الخميس.

و”برنت” في طريقه للارتفاع بنحو ثمانية بالمئة في أبريل 2021، فيما قد يشهد خام “غرب تكساس الوسيط” زيادة بنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.

