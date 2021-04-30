عون : إنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا بنهاية العام يعتمد على سرعة اعتماد الميزانية

أخبار ليبيا 24 – اقصاد

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن هدف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2021م، يعتمد على سرعة موافقة مجلس النواب على الميزانية الوطنية.

وأضاف، في تصريحات لوكالة “رويترز” البريطانية، أن اعتماد ميزانية الدولة الليبية بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص تأخر ولا نعرف متى ستتم الموافقة عليها.

وأوضح “قد يكون لذلك تأثير إذا لم نصل إلى هدف الإنتاج بسبب نقص الإمكانيات المالية”، مضيفًا أن نقص صيانة المعدات السطحية تسبب في مشاكل.

وأكد أنه كان بالإمكان تجنب الإغلاق الأخير لو تمت مناقشة الموضوع وتخصيص المبالغ اللازمة، مضيفا أن هذه الإجراءات “الإغلاق” فردية وخاضعة للمساءلة أمام المجموعة التي تنفذها وليست تابعة لمنطقة أو وكالة معينة.