التجاري يؤكد أن خطة المركزي لتوفير السيولة بكافة المناطق والفروع تسيير وفقاً لما خُطط له..ويطمئن المواطنين

قال مصدر مسؤول بمصرف التجاري الوطني في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الأرصدة المتوفرة لدى أقسام الاصدار والفروع تفوق 500 مليون دينار جاهزة للتوزيع خلال الأسبوع القادم موزعة على مناطق ليبيا منها 92 مليون دينار منطقة الجبل الأخضر و 70 مليون دينار منطقة بنغازي و 51 مليون دينار منطقة سبها و 32 مليون دينار الجبل الغربي و 73 مليون دينار منطقة الزاوية و 71 مليون دينار منطقة طرابلس و 69 مليون دينار منطقة مصراتة .

وبحسب المصدر فإن حجم الايداعات اليومية لزبائن المصرف مرتفع ويغطي حجم السحوبات اليومية بالإضافة إلى توفر سيولة كبيرة لدى المصارف الخاصة والمصرف المركزي يمكن استخدامها في دعم أرصدة الخزائن بالمناطق إذا تطلب الأمر ذلك .

ويقول المصدر أن الخطة الموضوعة من قبل المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة المناطق والفروع تسيير وفقاً لما هو مخطط له من قبل فريق إدارة السيولة وبمتابعة لصيقة من قبل مصرف ليبيا المركزي وفقاً للخطة الموضوعة من قبله .

كما طمئن زبائن المصرف بالاستمرار في شحن البطاقات المصرفية بالعملة الأجنبية بكافة الفروع التي تقدم هذه الخدمة .

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