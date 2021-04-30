الاتحاد العام لعمال النفط والغاز والوطنية للنفط يناقشان مطالب العاملين بقطاع النفط

عقد رئيس الاتحاد العام لعمال النفط و الغاز سعد دينار يوم الاثنين الماضي 26 أبريل 2021 اجتماعاً بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي،.مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وبحضور كل من عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي ،

ورئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيته، وعدد من المسؤولين.

تم خلال الاجتماع مناقشة مطالب العاملين بقطاع النفط والتي تضمّنت تحسين الخدمات الصحية، المرتبات، التدريب، والعديد من المسائل والأمور التي تهم جميع مستخدمي قطاع النفط والغاز.

وأيضاً تم التطرق إلى تفعيل التأمين الطبي و الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرار (642) والتعديل أو إصدار قرار مثل (55) بحيث يشمل فئة المشرفيين و باقي الموظفين والبدء في تنفيذ الخطط التدريبية.

وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة موضوع المسمي الوظيفية و الترقيات الوظفية وصرف الميزانيات الازمة للشركات واحتفاظ أي مستخدم بخطته التدريبية التي تم ترشيحه اليها في حال انتقاله الى شركة أخرى.

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