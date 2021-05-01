ميناء الحريقة في طبرق يشحن أول ناقلة بعد رفع حالة القوة القاهرة

أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن مصدر مسؤول من ميناء الحريقة النفطي في طبرق عن رسوا الناقلة النفطية ” TAHOE SPIRIT ” على رصيف الميناء والتي تحمل علم جزر الباهاما .
المصدر أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه تم شحن الناقلة ب 350 ألف برميل من النفط الخام وستكون وجهتها الصين .
وأكد أن هذه الناقلة تعتبر الأولى بعد رفع حالة القوة القاهرة عليها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وستغادر الناقلة رصيف الميناء اليوم .
وأشار المصدر إلى أن الإنتاج من حقلي مسلة والسرير قد فاق 200 ألف برميل من النفط الخام .
وأضاف أن عمليات التصدير تسير وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وأيضا المحافظة على البيئة وهي من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك