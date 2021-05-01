غرفة التجارة طرابلس تعلن عن عقد اجتماعها الأول للعام الحالي

أعلن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، عقد اجتماع الغرفة العادي الأول لسنة 2021م ، وذلك يوم الأثنين القادم.

وأوضحت الإدارة، أن الاجتماع الذي سيُعقد بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة الكائن بشارع نجد، منطقة الظهرة، بجوار السفارة الجزائرية، سيُناقش بنود المقررة للنقاش.

وسيعرض الاجتماع التقرير السنوي عن نشاط الغرفة لسنة 2020، وسيعرض اعتماد الميزانيات من سنة 2011 إلى 2020، وعرض اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021، وعرض تقرير المراجع الخارجي، إضافة إلى عرض واعتماد التعديلات التي تمت على اللوائح الداخلية للغرفة “لائحة شؤون العاملين – لائحة المالية – لائحة الإيفــــاد”.

وسيتضمن الاجتماع، عرض الإجراءات التي تمت مع اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا والمصادقة على تكوين مركز طرابلس للوساطة والتوفيق والتحكيم .

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