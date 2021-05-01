بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 01/05/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 01 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.145 و5.14 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.145 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.225 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.135 ~ 5.125 دينار

اليورو = 6.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.00 دينار

الليرة التركية 0.64 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الأردني 7.15 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ209 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.90 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.88 “مصرف الوحدة” – 5.15 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.