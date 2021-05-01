الأمم المتحدة : انقاذ 125 طفلا حاولوا العبور بمفردهم إلى أوروبا

قالت وكالة رعاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن 125 طفلاً متجهين إلى أوروبا كانوا من بين أولئك الذين اعترضتهم السلطات الليبية في البحر هذا الأسبوع قبالة ساحل البحر المتوسط ​​، مضيفة أن معظمهم نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز.

وأضافت اليونيسف في بيان أن من بين الأطفال الذين فروا من الحرب والفقر عبر الطريق البحري المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا 114 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

وجاء في البيان ، يتم إرسال غالبية الذين تم إنقاذهم إلى مراكز احتجاز مزدحمة في ليبيا في ظل ظروف بالغة الصعوبة وفي ظل انعدام أو محدودية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية يوجد ما يقرب من 1100 طفل في هذه المراكز .

وحثت اليونيسف السلطات الليبية على إطلاق سراح جميع الأطفال ووضع حد لاحتجاز المهاجرين وفقا لوكالة voanews الأمريكية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية