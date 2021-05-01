رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز يؤكد عدم توفر الإمكانيات لدى مكتب الشركة العامة للكهرباء بالبريقة

توجه فريق متخصص ومجهز بكافة الإمكانيات المطلوبة من رافعات ومعدات وآلات جرف وحفر وأسلاك وأعمدة وغيرها لإعادة تغذية مسافة تصل إلى حوالي تسعمائة متر، استجابة لطلب رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء التي خاطبت إدارة الشركة بتقديم الدعم والمساعدة بعد تعرض خطوط الضغط العالي للسرقة والتخريب.

هذا وأكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار دعم كل القطاعات بالمناطق المجاورة وفق إمكانيات الشركة ، مبدياً في الوقت نفسه استغرابه من عدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى مكتب الشركة العامة للكهرباء بالبريقة ، الأمر الذي أدى إلى إقحام شركة سرت في غير مجالها وتكرر ذلك مرات عديدة.

وفي ذات السياق تلجأ الشركة إلى تخفيض إنتاج حقول الغاز “الاستقلال والساحل والإرادة” وذلك لضعف الطلب على الغاز بعد حدوث الإظلام التام محافظة على استمرار تدفق الإمدادات والحصول على فترة سماحية أطول تضمن استمرار التشغيل وتجنب الشركة توقف الحقول.

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