سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 1 مايو 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 01 مايو 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 1-5-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار = 5.145 دينار
الدولار حوالة تركيا= 5.14 دينار
دولار حواله دبي =5.14 دينار
دولار بشيك الوحدة = 5.90 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.94 دينار
اليورو = 6.15 دينار
الجنية الإسترليني 7.00 دينار
الليرة التركية 0.64 دينار
الدينار التونسي 1.88 دينار
الجنية المصري 0.33 دينار
الدينار الاردني 7.15 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب208 دينار
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