خاص: الوحدة يؤكد توفر السيولة ..ويفصح عن سقف السحب ومباشرة توزيعها إلى يوم العيد

قال المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحدة “أحمد التركي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن السيولة متوفرة في جميع ربوع ليبيا بمصرف الوحدة .

“التركي” أكد لصدى الاقتصادية أنه بدءً من يوم الاحد سيتم توزيع السيولة وقيمة سقف السحب 1000 دينار .

وتابع بالقول: علماً أن المصرف قد بدء في توزيع السيولة منذ يوم 18 أبريل وستستمر إلى يوم عيد الفطر.

كما كشف المتحدث باسم مصرف الوحدة أن جميع المرتبات الواردة بكافة الحسابات قد تم العمل عليها وتنفيذها مؤكداً على مداومة موظفي مصرف الوحدة حتى بأيام العطلة الجمعة والسبت وذلك لإدخال مرتبات المواطنين وتصديق صكوكهم .

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