اقتصاد

صدى الاقتصادية ترصد أسعار العملات والخام برنت ليوم السبت

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم السبت 1 مايو 202‪1 أسعار العملات والخام برنت حيث استقر سعر الدولار مساء اليوم 5.13 بينما يشهد تذبذبا بين 5.11، 5.12 حيث بلغ اليورو أيضا 6.11 بينما كان يسجل 6.08.

وحيث سجلت باقي العملات منها: الذهب عيار 18 سجل 211‪ بينما كان 213‪  واستقر سعر الفضة إلى 3.25 وكذلك سجلت الليرة التركية اليوم  0.61 وأيضا الجنيه المصري فقد استقر من فترة طويلة إلى 0.32. وسجل الجنيه الاسترليني اليوم 7.02  بينما كان يسجل 6.99 حيث استقر سعر حوالات دبي إلى 5.13 

كما أن الخام برنت اليوم يشهد اانخفاضا ووصل سعره إلى 67.25 بينما كان يسجل الخميس الماضي 68.32 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك