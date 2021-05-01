اقتصاد

مصرف الوحدة يوفّر السيولة بكافة فروعه ووكالاته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الوحدة لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية في كافة فروعه ووكالاته، موضحا في بيان نشره السبت عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن سقف السحب حدد بألف دينار للفرد على أن تباشر كل الفروع بصرف الأموال اعتبارا من صباح الأحد.

وكانت إدارة المصرف أعلنت قبل أيام عن إعادة تشغيل 6 آلات للسحب في فروع كل من السواني والمغاربة وميدان الجزائر وجامع الصقع وبرج طرابلس وسوق الثلاثاء إلى جانب الفرع الرئيسي

وأهاب مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي في بيان لكافة المواطنين، بأن المصرف يعمل على توفير السيولة النقدية لكافة المصارف في إطار تنفيذ خطة لحل أزمة السيولة النقدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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