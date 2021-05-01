علي الزناتي يشدد على وجوب وضع آلية لمتابعة المرضى بالخارج

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم السبت اجتماعاً مع أطباء وخبراء ومتخصصين ببرامج العلاج بالخارج.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة وآلية العمل التي تنظم هذا المجال، وكيفية وضع خطوط واضحة لإحالة الحالات المعقدة للعلاج بالخارج والتي تحتاج في علاجها مراكز متقدمة.

كما أكد الزناتي على أنه يمكن الإستفادة من المراكز المتقدمة عبر التواصل المباشر بين نظرائهم بالبلد، للإستفادة وأخذ المشورة.

وشدد على وجوب وضع آلية لمتابعة المريض بالدولة التي يتلقى فيها العلاج،مضيفا أنه لا يمكن أن يُرسل المواطنين للعلاج بالخارج دون متابعتهم من المختصين للإطلاع على مدى استجابة المريض للعلاج ونتائجه، وكذلك المتابعة والمراقبة لمعرفة هل قُدمت له الخدمات بالجودة المطلوبة أم لا.

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