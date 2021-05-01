الرقابة على الأغذية والأدوية يوصي بتوفير بدائل للطاقة لأماكن حفظ لقاح كورونا

أصدرت اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المنبثقة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية توصياتٍ للجهات المسؤولة على توزيع لقاح كورونا، بالالتزام بتوفير بدائل للطاقة خشيةَ تعرض اللقاح للفساد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لصحيفة صدى الاقتصادية أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد تجاوب مع هذه التوصيات، وأوقف التعامل مع المستوصفات التي لا توجد بها بدائل الطاقة وإحالة كميات من اللقاح إلى المراكز الحيوية التي تتوفر بها كافة الشروط .

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