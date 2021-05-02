وصول 15 مليون لتر من البنزين لرصيف شركة البريقة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث أن الناقلة النفطية “LEON HERMES” رست اليوم السبت على رصيف ميناء البريقة في طبرق لتفريغ 15 ألف طن متري من البنزين أي ما يعادل 15 مليون لتر .

حدوث أوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أنه يوجد بالشركة مخزون سابق من البنزين يكفي لمدة 20 يوم، والكمية التي وصلت اليوم تكفي لمدة 50 يوم، والكمية الكاملة تكفي لأكثر من شهرين، لافتًا إلى أنه ليس لدينا أزمة في وقود البنزين.

وتابع أن مخزون الديزل الموجود في صهاريج مستودع طبرق يكفي لمدة 30 يوم.

وأضاف أن عملية التوزيع لمادتي البنزين والديزل تصل إلى الأبرق غرباً وإلى أمساعد شرقا وإلى الجغبوب جنوباً، والتوزيع يتم عن طريق شركات النقل المتعاونة معنا والتي تعمل في كل الأوقات والظروف.

وبالنسبة للغاز، قال حدوث إنه تصلنا سيارات نقل الغاز المسال يوميًا بواقع 6 سيارات من مستودع رأس المنقار ، لافتاً إلى أن مستودع طبرق يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 8 آلاف اسطوانة يومياً .

وتابع أن التوزيع يتم إلى الأبرق غربا وإلى أمساعد شرقا وإلى الجغبوب جنوباً، ولدينا أماكن توزيع خاصة بشركة البريقة يوميًا بواقع 500 أسطوانة يوميا بسعر دينارين .

وأكد أنه ليس لدينا أزمة في غاز وأسطوانات الغاز متوفرة يوميا، والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لديها خطة متبعة لتقديم الخدمات للمواطنين في كل أنحاء ليبيا.