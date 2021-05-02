بلدي طبرق يبحث مع الوطنية للنفط تلوث كورنيش طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة التلوث النفطي في كورنيش طبرق.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط بعد تتبع مصدر التلوث والذي تأكد خروجه من المحطة البخارية لتوليد الكهرباء.

وذلك ناتج عن ذوبان مادة المازوت المخزنة بصهاريج التخزين بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونتج عنها تسرب المازوت ووصوله إلى خليج طبرق ومن ثم وصوله للكورنيش.

يذكر أن شركتي الخليج والبريقة سوف تساهمان في مكافحة التلوث رغم أن التلوث يخص شركة الكهرباء.

وشدد عميد بلدية طبرق على ضرورة الإسراع في إزالة مادة المازوت التي تشكل خطراً على محطة تحلية المياه وعلى الكائنات البحرية .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة للإشراف على تنظيف خليج طبرق بالطرق المتبعة في مكافحة التلوث .

وجاءت تلبية المؤسسة الوطنية للنفط لاستغاثة بلدية طبرق لتلوث الكورنيش .