تكتل فزان النيابي يطالب بعدم عرض الميزانية لاعتمادها إلا بعد تسمية المناصب السيادية 

أخبارليبيا24

طالب أعضاء تكتل فزان النيابي هيئة الرئاسة بمجلس النواب بعدم عرض الميزانية المقدمة من الحكومة لاعتمادها من قبل المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية.

وشدد أعضاء التكتل في بيان لهم على ضرورة ألا تعرض الميزانية إلا بعد تسمية منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وتابع أعضاء تكتل فزان النيابي أنه من غير المنطقي اعتماد الميزانية بدون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

وأكدوا على ضرورة تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية.

وطالب أعضاء التكتل بأن يكون مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة 30 % والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي الليبي.

ودعا الأعضاء المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والأحداث الحاصلة في دولة تشاد والتعامل مع المرتزقة التشاديين الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم على المدن الليبية والتشادية المتاخمة للحدود الليبية.

وأعلن أعضاء التكتل تمسكهم بحقهم في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسييل المبالغ المخصصة من

الحكومات السابقة.

وحملوا المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس الحكومة داعيين نائب المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان مباشرة عملهم من مدينة سبها وتوفير كافة الخدمات للمواطن.