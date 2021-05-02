التجارة والصناعة والزراعة مصراتة تجتمع مع سفير تونس لدى ليبيا لمناقشة المشاكل التي تواجه التجار ورجال الأعمال بالبلدين

عُقد رئيس لجنة الإدارة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة “محمد الرعيض” اليوم الأحد اجتماعاً، بحضور نائب رئيس لجنة الإدارة “محمود الشاوش” وعدد من أعضاء اللجنة وعدد من رجال الأعمال والتجار المنتسبين للغرفة بسفير جمهورية تونس لدى ليبيا “أسعد العجيلي” والقنصل العام “توفيق القاسمي” وكذلك مسؤول الممثلية التجارية التونسية بطرابلس “عبدالرزاق المؤدب” والوفد المرفق لهم .

تناول الاجتماع مناقشة أهم المشاكل التي تواجه التجار ورجال الأعمال في البلدين والعمل على تذليلها وتسهيل الإجراءات للطرفين .

ومن جهته أكد السفير على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وكذلك على قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وضرورة تجديدها، مضيفا على ضرورة التأسيس لشراكة جديدة وقوية بين ليبيا وتونس في الجانب التجاري والعمل على تعزيز الشركات الموجودة.

وكذلك فتح أفق التعاون وأول هذه الأمور هو التحضير للمعرض الليبي التونسي خلال الأشهر القريبة القادمة، كما دعى إلى زيادة تبادل الزيارات بين الغرف التجارية والوفود في البلدين عامة ومع غرفة التجارة مصراتة ومنتسبيها خاصة .

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