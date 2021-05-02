اقتصاد

شركة الواحة تواصل أعمال صيانة خطوط النفط

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة الواحة للنفط، فصيانة خطوط نقل النفط الخام بحقل الظهرة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن فرق الصيانة قامت بعملية استقبال فرشة التنظيف بمحطة الظهرة عند نقطة التقاء 32 و30 بوصه قادمة من حقل السماح على مسافة مائة وخمسة وثمانون كيلومتر، وذلك لغرض التنظيف وإزاحة المياه الراكدة وتحديد نقاط الضعف ليتم صيانتها، وأضافت الشركة في ذات البيان، أن عملية الصيانة تعمل على حماية خطوط النقل من التآكل الداخلي ومنع أي تسريبات محتملة تأتي هذه العملية تمهيداً للبدء في استخدام تقنية حديثة لأجراء مسح لكافة خطوط شركة الواحة للنفط الفترة القادمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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