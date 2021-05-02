الكبير يناقش الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” اليوم الأحد اجتماعاً، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش(Jan Kubis)” ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية للدولة والقطاع المصرفي، وكذلك جهود مصرف ليبيا المركزي في إنهاء مشكلة السيولة، وأيضا التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن العديد من الملفات ومنها جائحة كورنا وتوفير اللقاحات، ودعم قطاع النفط والكهرباء.

ومن جهته أشاد المبعوث الخاص للأمين العام بالدور البارز والفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الإقتصاد الليبي وكذلك تعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية، مُعرباً عن تطلعه لإستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين.

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