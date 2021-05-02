صنع الله يجتمع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ويناقش الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” اليوم الاحد والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “يان كوبيتش ” والوفد المرافق له.

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات .

من جهته أكد يان كوبيتش على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الانتاج وكذلك لن تألوا البعثة جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا.

كما أشاد صنع الله بالبيان الصادر عن البعثة في الثاني والعشرون من أبريل الماضي والمتعلق بالتأكيد على الدور الفني وغير السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل الأمم المتحدة .

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