وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع لمناقشة آلية توحيد الجهات التابعة للوزارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد اجتماعاً، بحضور رؤساء ومدراء الجهات التابعة للوزارة وحضره مدراء الإدارات.

تناول الاجتماع مناقشة آلية توحيد عدد من الجهات التابعة للوزارة متمثلة في مركز تنمية الصادرات وهيئة الإشراف على التأمين ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعملها ودمجها بما يخدم القطاع.

ومن جهته أكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر عملها بكافة المناطق وأداء مهامها والإطلاع باختصاصاتها وفق القوانين والتشريعات النافذة وكذلك التنسيق بين إداراتها بالمناطق والعمل بروح الفريق في سبيل تحقيق أهدافها في تنمية الموارد الزراعية والصناعية بالمناطق وتشجيع الإستثمار ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المدن.

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