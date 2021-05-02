شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن ست مناطق بالغرب الليبي.. غداً الاثنين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن مناطق (الجميل /رقدالين / زواره / اشبيكه / العقربيه / بئر الحلو) يوم غدا الاثنين من الساعة 09:00 صباحاً إلى غاية الساعة 13:00 ظهراً.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” نظراً لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل الجميل جهد 11/30/220 ك.ف عليه سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة وذلك لتأمين موقع العمل يوم الاثنين الموافق 2021/05/03 م على تمام الساعة 09:00 صباحاً إلى غاية الساعة 13:00 ظهراً ، وبالتالي ستفقد المناطق التالية التغذية وهي : (الجميل /رقدالين / زواره / اشبيكه / العقربيه / بئر الحلو ).

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